ESCLUSIVA | Calciomercato Lazio, Berisha potrebbe tornare al Salisburgo: Tare pensa a fare uno scambio

L’unico problema della Lazio, quest’anno, riguarda le mezzali di centrocampo. E’ bastata una duplice squalifica (Luis Alberto e Leiva) ed il piccolo infortunio di Cataldi per mettere in difficoltà Inzaghi, costretto ad inserire Correa in un ruolo non suo. Le ulteriori riserve, come Valon Berisha, non danno le giuste sicurezze ed è proprio il kosovaro che in questa finestra di mercato invernale potrebbe lasciare la Lazio per ritornare in una sua vecchia squadra. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Laziopress.it, Berisha potrebbe essere inserito come contropartita nell’affare che porterebbe a Roma, Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo già corteggiato questa estate dal duo Lotito-Tare.

Il valore del cartellino è di 20 milioni di euro, una cifra mai pagata dalla Lazio per un calciatore, pertanto la dirigenza biancoceleste sta pensando di far abbassare il costo facendo tornare a casa Valon Berisha, acquistato proprio dalla squadra austriaca nell’estate del 2018.

