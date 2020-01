FORMELLO- Verso il Napoli con l’infermeria che si riempie

Se il nono sigillo consecutivo arrivato a Brescia da un lato ha confermato il grande momento dei ragazzi di Inzaghi, dall’altro ha consegnato i primi problemi fisici del nuovo anno. Nella sessione d’allenamento andata in scena oggi pomeriggio, infatti, non si sono visti scesi il capitano Senad Lulic (presentatosi stamattina in Paideia per un problema alla caviglia), il Tucu Correa che ha avvertito un fastidio nel finale del Rigamonti, Cataldi ancora alle prese con il problema della scorsa settimana. Assenze pesanti a cui si aggiunge anche quella di Jony uscito oggi malconcio dopo uno scontro di gioco. Una situazione delicata su cui ragionare e da gestire al meglio a partire da domani mattina, quando la squadra si ritroverà alle 11 per una nuova seduta.

