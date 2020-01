La coccarda per la vincitrice della Coppa Italia è nata con la Lazio | FOTO

La coccarda per la Coppa Italia nasce con la Lazio: la Federazione infatti decise che, a partire dalla Coppa Italia del 1958, la squadra vincitrice poteva fregiarsi di un disco tricolore cucito sul petto. La Lazio, dunque, vincitrice della competizione contro la Fiorentina, è stata la prima ad arricchire la sua maglia dal tricolore. Sulla pagina Facebook della Lazio, si legge un’altra curiosità: a partire dalla stagione 1985-86 la coccarda subisce una modifica. Inizia a essere utilizzata la versione con i colori invertiti, ovvero con il verde esterno e il rosso al centro. Solo dalla stagione 2006-07 è ripristinata la tipologia convenzionale con il rosso all’esterno e il verde al centro.

Dal 2013, anno in cui i biancocelesti si impongono nella storica finale derby del 26 maggio fino al trionfo di Ryad contro la Juventus battuta due volte in quindici giorni. La Lazio mette in bacheca tre Supercoppa Italiana (una contro l’Inter del Triplete a Pechino) e due Coppa Italia. Questo e tanto altro nel libro ufficiale della società biancoceleste, “S.S. Lazio. La storia”, curato da Fabio Argentini. Coautore, Luca Aleandri, in tutte le librerie. Editore Goalbook.

