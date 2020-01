La Repubblica | Lotito: “Inzaghi trascinatore, Tare mia intuizione. Milinkovic? Un colpo storico”

Intervenuto ai microfoni de La Repubblica il patron biancoceleste Claudio Lotito ha toccato vari temi legati alla Lazio: “Immobile rappresenta tutti gli spaccati della società: prima soffriva, qui ha trovato un ambiente familiare e le condizioni giuste per rifiorire. Inzaghi è un grande trascinatore e continua a crescere. Tare è stata una mia intuizione, ora ci lega un grande affetto, che è un valore aggiunto per arrivare a dei risultati. Dopo la Juve siamo il club che ha vinto di più: chi mi contestava, adesso si è ricreduto e questa è la mia vittoria più grande. Milinkovic? ‘ stato un colpo storico“.

19 luglio 2004 – “Decisi di comprare la Lazio e capii subito l’importanza e la responsabilità di acquisire la gestione di una squadra che, oltre ad essere da sempre quella del cuore, rappresentava il patrimonio storico sportivo e l’anima di tantissimi tifosi. Un grande onore, un’emozione forte. Quella che ho preso io aveva debiti, oggi abbiamo uno dei bilanci migliori in Italia e all’estero. Questo rappresenta il vanto e l’orgoglio del sottoscritto e del popolo laziale. I 9 giocatori acquistati in un giorno? Era il mio battesimo, il mercato chiudeva dopo pochi giorni e c’era la Supercoppa contro il Milan: alcuni di quei calcistori erano di grande valore, come Rocchi per esempio“.

Klose – “Giocatore di grande talento. Noi, anche grazie a Tare lo abbiamo preso e messo nella condizione di esprimersi al meglio. E’ diventato anche il cannoniere più prolifico nella storia dei Mondiali“.

Zarate – “Il suo riscatto a 22 milione è una manovra che non rifarei“.

26 maggio – “Una partita epica con un risultato che rimarrà negli annali. Irripetibile. Una squadra sulla carta più debole ma che riescì nell’impresa e che mandò in delirio il popolo laziale. Fu d’aèertura verso un nuovo ciclo“.

Olympia – “L’aquila è il simbolo del club ed era il miglior modo per identificarsi nel mondo biancoceleste, ne rappresenta la fierezza, l’orgoglio e la libertà di decidere il proprio destino“.

Obiettivi Lazio – “Mi auguro traguardi sportivi in Italia e all’estero. Diventare l’esempio su cui educare i giovani, portando il sorriso anche sui volti di chi è chiamato ad affrontare gli ostacoli della vita“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’