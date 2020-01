Lazio Primavera, varia l’orario del match con il Bologna

La Lazio Primavera, chiuso il 2019 con due vittorie consecutive, è pronta a tornare in campo per continuare sulla strada giusta. Nella prima sfida del 2020 il calendario pone di fronte ai biancocelesti il Bologna in un match importante da non fallire che andrà in scena domenica 12 gennaio alle ore 14, con un anticipo di mezzora rispetto al programma originario.

SSLazio.it

