Micciché: “Non tornerò alla guida della Lega Serie A”

Intervistato dall’Ansa in risposta alle voci che si sono susseguite circa una richiesta di tornare a capo della Lega Serie A, Gaetano Micciché ha risposto in modo chiaro e lapidario: “Ad oggi non sono assolutamente disponibile a tornare alla guida della Lega di serie A, in quanto non intravedo le minime condizioni necessarie per proseguire nell’attività di rilancio finora svolta”. L’ex Presidente che si è dimesso il 19 novembre scorso, ha poi continuato: “Ho lavorato 18 mesi al progetto di una lega di successo, a livello delle migliori europee. La Lega di serie A ha enormi potenzialità e tutti insieme avevamo iniziato un processo virtuoso, come dimostrano anche le delibere prese nei 18 mesi della mia presidenza, tutte all’unanimità e rivolte all’interesse generale. Mi auguro che la Lega possa tornare alla normalità e continuare quel processo virtuoso di crescita e trasparenza che avevamo iniziato”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’