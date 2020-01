PAIDEIA | Lulic in clinica per accertamenti – FOTO

Controlli per il capitano biancoceleste. Questa mattina infatti Senad Lulic si è recato in Paideia per degli accertamenti alla caviglia sinistra, dopo aver rimediato una distorsione domenica al Rigamonti, nel corso del primo tempo di Brescia-Lazio. La speranza è quella di averlo a disposizione nell’anticipo dell’Olimpico contro il Napoli, in programma sabato alle 18,00.

