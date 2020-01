Sorrentino: “Immobile da molte stagioni ha grandi numeri. Scudetto? Il non giocare le coppe è un punto a favore”

La Lazio dei record e delle vittorie nei minuti di recupero ed il suo bomber Ciro Immobile, continuano a ricevere applausi ed elogi da tutti. Del momento magico dei ragazzi di Inzaghi e del capocannoniere della Serie A nella giornata di oggi ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’ex portiere di Chievo Verona e Palermo Stefano Sorrentino: “Immobile non è un calciatore che si scopre ora. Sono molte stagioni anni che ha grandi numeri, è il centravanti della Nazionale italiana. Poi io ho un certo grado di affetto verso di lui perché siamo amici ed è un ragazzo semplice capace di farsi volere bene. A persone di questo tipo non si può che augurare tutto il bene possibile. Immobile sta dimostrando campionato dopo campionato di essere confrontato con Ronaldo e Lukaku. Per quanto riguarda le possibilità di Scudetto della Lazio va detto che con il fatto che non gioca le coppe non necessita di una rosa ampia e questo è un punto a favore. Fossi in Inzaghi sarei felice di ricevere un regalino dalla società, ma la squadra ha un profilo basso, senza grandi campioni o nomi di spicco, e non è giusto alterare un equilibrio così. Inzaghi ha dato vita un gruppo molto solido e lineare in cui inserire qualcuno non è facile”.

