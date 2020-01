Zoff: “La Lazio può tenere botta per la corsa allo Scudetto. Inzaghi? Contento per il suo successo”

L’ex portiere della Lazio e della Nazionale – con la quale ha vinto la Coppa del Mondo ed un Europeo – Dino Zoff, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Soccermagazine sul momento vissuto da biancocelesti in questa stagione: “La Lazio può tenere botta per la corsa alla vittoria del campionato: penso possa riuscirci, al di là del fatto che sia l’unica a non dover giocare le Coppe europee. Inzaghi? non sono sorpreso del suo successo, perché è una persona a modo, che ci sa fare. Lo sta dimostrando, quindi sono contento per lui”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’