120 anni di Lazio, l’elenco di tutte le sedi storiche a Roma

È il 9 gennaio del 1900 quando Luigi Bigiarelli, Giacomo Bigiarelli, Odoacre Aloisi, Alceste Grifoni, Galileo Massa, Arturo Balestrieri, Enrico Venier, Alberto Mesones e Giulio Lefevre fondano la più grande Polisportiva d’Europa. È l’alba della Lazio. Come riportato da romah24.com, le più importanti case del club biancoceleste hanno avuto sedi in varie zone della Capitale. Ecco l’elenco di tutti i luoghi storici:

1900: vicolo degli Osti, 15

1910: via Sistina, 123

1914-1924: via Vittorio Veneto, 7

1934-1958: via Fratina, 89.

1966-1987: via Col di Lana, 8

1987-1992: via Margotta, 54

1992-199: corso d’Italia, 19

1995-1998: via Umberto Novaro, 32

1998-2001 e 2004 fino a oggi: Centro Sportivo di Formello

2003-2004: via Borgognona, 47

