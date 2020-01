120 anni Lazio, Fabio Poli premiato a Piazza della Libertà

Fabio Poli, ex attaccante della Lazio tra il 1985 ed il 1987, è stato insignito di un prestigioso riconoscimento. All’ex biancoceleste è stato conferito un premio alla carriera, per tutto quello che ha dato al club in termini di goal e di prestazioni. Immancabile il ricordo di quel gol che, il 5 luglio 1987, consentì alla Lazio di imporsi per 1-0 contro il Campobasso nello spareggio per non retrocedere in Serie C, disputato a Napoli.

«Ringrazio i tifosi della Lazio per questa grande emozione che mi stanno facendo provare» ha dichiarato Poli, presente a Roma in Piazza della Libertà per la manifestazione “Centoventi anni dopo incontriamoci in Piazza della Libertà”, il villaggio biancoceleste che celebra i 120 anni della S.S. Lazio. «Io sono uno di quei diciotto ragazzi che hanno fatto qualcosa di importante per questa società, salvandola dalla Serie C. Oggi la Lazio sta vivendo un momento speciale e, visto il mio passato, posso ritenermi veramente contento. A trentadue anni da quanto successo, questo premio mi emoziona tantissimo»

Poli è stato premiato da Daniele Ognibene (Consigliere della Regione Lazio) e da Mario Notari (Presidente della Lazio Motociclismo).

«Come Regione Lazio – ha dichiarato Ognibene – abbiamo voluto sostenere le varie iniziative che ricordano i 120 anni della S.S. Lazio. Un obiettivo sicuramente importante per una squadra che è un patrimonio per la città e per tutta la regione. La Lazio, infatti, nasconde anche un’importanza culturale ed etica che non può essere sottaciuta. Come istituzione, quindi, abbiamo ritenuto giusto sostenere le iniziative di carattere sociale e culturale».

«Oggi celebriamo la nascita di una squadra – ha detto Notari – che 120 anni fa ha portato il concetto di sport in tutta la città. Dobbiamo molto a quei nove ragazzi che decisero di intraprendere un progetto così ambizioso ed importante».

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’