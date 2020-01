120 ANNI | Milinkovic: “Con questa squadra ho una spinta in più”

Il centrocampista serbo, Sergej Milinkovic-Savic presente anche lui insieme alla squadra e alla società all’evento a Castel Sant’Angelo ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole in occasione del compleanno biancoceleste: “Per merito di questa squadra ho una spinta in più. Per il premio di MVP di dicembre voglio ringraziare i ragazzi, perché abbiamo fatto tutto insieme. La mia ragazza Nataljia? Stasera non c’è. Studia, è in Serbia”.

