120 ANNI | Virginia Raggi: “Questo è un anniversario importante”

All’evento organizzato per i 120 anni della società biancoceleste a Castel Sant’Angelo è arrivata anche la Sindaca di Roma Virginia Raggi. Dopo i saluti con il Presidente Lotito e la Società ecco le sue parole ai microfoni di Lazio Style Radio: “Un caro saluto ai tifosi della Lazio, non faccio gli auguri prima di mezzanotte. Questo è un anniversario molto importante, ho nel cuore questa città, la più bella di tutte. Mi sono ritagliata qualche ora dal lavoro per festeggiare i120 anni della Società”.

