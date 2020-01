Buon compleanno a Giuseppe Favalli: il messaggio di auguri della Lazio | FOTO

Attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, la società biancoceleste ha voluto fare gli auguri a Giuseppe Favalli, ex giocatore della Lazio. Approdato nella Capitale nel 1992, ha trascorso ben 12 annate con la maglia biancoceleste, fino alla stagione 2003/2004 conquistando otto trofei: uno scudetto, il secondo della Lazio, storico, nella stagione 1999/2000, tre Coppe Italia (1997/1998, 1999/2000 e 2003/2004), due Supercoppe Italiane, quella del 1998 contro la Juventus e quella del 2000 contro l’Inter, e due trofei a livello europeo, ovvero la Coppa delle Coppe, vinta contro il Maiorca, e la Supercoppa Europea, conquistata contro il Manchester United di Alex Ferguson. Nel giorno del suo 48esimo compleanno, questo è il messaggio di auguri della Lazio, accompagnato da diverse foto che lo ritraggono in maglia biancoceleste: “Tanti auguri di buon compleanno a Beppe Favalli! 48 candeline per l’ex calciatore biancoceleste”.

🎈🎉 Tanti auguri di buon compleanno a Beppe Favalli! 4️⃣8️⃣ candeline per l’ex calciatore biancoceleste 🎂 pic.twitter.com/NOgQIo5yUr — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 8 gennaio 2020

