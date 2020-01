Buon compleanno a Stefano Mauri che spegne 40 candeline

Nato a Monza l’8 gennaio del 1980, oggi Stefano Mauri spegne oggi 40 candeline. L’ex centrocampista arriva a Roma nel 2006 in prestito dall’Udinese a gennaio e poi viene riscattato al termine del campionato. Dopo 9 stagioni in biancoceleste, colleziona 253 presenze e 42 reti. Nell’ultimo anno a Roma ha messo a segno 9 reti, firmando così il suo record personale di gol annuali. Come ogni giocatore che ha indossato così a lungo la maglia laziale, il suo nome rimarrà per sempre negli almanacchi biancocelesti. Per il 26 maggio, per la prodezza contro il Napoli e per tutto ciò condiviso con la maglia della prima squadra della capitale: buon compleanno, capitano!

