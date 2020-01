Canigiani: “Sabato contro il Napoli ci sarà una coreografia bellissima per i 120 anni. Venite prima allo stadio!”

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Radio Sei: “Sabato contro il Napoli ci saranno belle sorprese per i 120 anni della Lazio. Venite prima allo stadio, perché ci saranno due coreografie, una fatta dai tifosi ed una dalla società. La maglia celebrativa dei 120 anni? Diventerà la prima ufficiale per le partite, non si aggiungerà alle altre”.

