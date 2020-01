CdS | A Castel Sant’Angelo festa per i 120 anni di storia: il programma di oggi e la presentazione della maglia

Oggi è il giorno della festa laziale. Come riporta il Corriere dello Sport, tutto Castel Sant’Angelo, all’imbrunire, sarà illuminato di biancoceleste. Si tratta di una festa privata che verrà trasmessa dalle 21 a mezzanotte sulle frequenze di Lazio Style Channel (canale 233 di Sky). Il party si svolgerà in tre sale: una riservata alla cena, una alla presentazione

del francobollo emesso dalle Poste italiane e a mezzanotte si taglierà la torta della ricorrenza e si brinderà alla Lazio dal Giretto di Alessandro VII. La squadra avrà accesso a tutti gli spazi di Castel Sant’Angelo, con la società che ha organizzato visite guidate all’interno del sito archeologico: si partirà dalla rampa elicoidale, si passerà dal cortile dell’Angelo fino ad arrivare alla sala Paolina, alla Biblioteca, al corridoio Pompeiano. Per finire si farà una tappa sul Terrazzo dell’Angelo, dove si partirà con l’aperitivo. A mezzanotte ed un minuto, per quanto riguarda il francobollo dedicato alla festa, sarà realizzato l’ “annullo postale”, verrà quindi datata l’operazione lasciando un’impronta indelebile nello spessore della carta. Per terminare i festeggiamenti, la Lazio sabato all’Olimpico contro il Napoli, indosserà una nuova maglietta firmata Macron, con il logo del 120esimo compleanno. La divisa non è stata svelata, verrà presentata in occasione della gara; si sa solo che sarà diversa da quella attuale.

