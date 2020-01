CdS | Lazio, un sogno a km zero

E’ una Lazio che va avanti a suon di vittorie, condite da prestazioni che crescono nei minuti finali. Se si da uno squadra al calendario dei biancocelesti in questo avvio di 2020, come riporta il Corriere dello Sport, c’è una gara da cerchiare in rosso: il 16 febbraio, quando i laziali l’Inter, attuale capolista di Serie A insieme alla Juve. Stando all’attuale classifica sarebbe un vero e proprio scontro al vertice, viste le 6 lunghezze che separano le due squadre, con i capitolini che devono recuperare una gara (rinviata per via dell’impegno in Supercoppa). Prima del big match, la squadra di Inzaghi avrà sei gare, di cui cinque da giocare in casa (compreso il derby che sarebbe in “trasferta”). Un cammino ostico dal punto di vista degli avversari, ma che la Lazio potrà giocarsi quasi interamente “a chilometri zero”, senza stress da viaggi e di fronte al proprio pubblico.

