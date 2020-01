Fifa 20, Ciro Immobile nella squadra della settimana – FOTO

Ciro Immobile dopo la doppietta a Brescia, che fa salire a 19 i suoi gol in 17 partite di campionato, entra anche nel TOTW 17: la Team Of The Week su FUT. Il bomber biancoceleste, infatti, fa parte della squadra della settimana della modalità FIFA Ultimate Team di FIFA 20. Immobile insieme a Gabriel Jesus del Manchester City formano la coppia offensiva.

https://twitter.com/EA_FIFA_Italia/status/1214925243745128448

