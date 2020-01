FORMELLO | Infermeria piena ed emergenza a centrocampo: assenti in tanti, Lulic e Correa torneranno domani in gruppo

Superata la sfida contro il Brescia, la Lazio si appresta a preparare quella ancor più importante contro il Napoli, reduce dalla pesante sconfitta con l’Inter. Se contro i lombardi c’era emergenza a centrocampo, anche contro i campani ci sono alcune difficoltà: Cataldi si è allenato in gruppo saltando solamente la partitella finale; Lulic e Correa ancora assenti, a scopo precauzionale, ma dovrebbero tornare domani ad allenarsi con i compagni. Altro assente Jony, in quanto si stanno aspettando 48 ore per poter effettuare nuovi controlli, anche se filtra cauto ottimismo. Vavro e Lukaku – anche loro assenti all’allenamento odierno, dovrebbero tornare a lavorare dalla prossima settimana. Domani inizieranno invece le prove tattiche in vista del match di sabato contro il Napoli.

