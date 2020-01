Grecia, spari all’ex giocatore della Lazio: ferito a una gamba

L’ex calciatore della Lazio e della Juventus Darko Kovacevic martedì sera è stato ferito a colpi di pistola in un agguato a Glyfada, comune della periferia meridionale di Atene. Lo riferiscono i media greci. Il serbo, ex attaccante, è un dirigente dell’Olympiacos di Atene. Si tratterebbe quindi di un altro episodio di violenza legato al calcio in Grecia.

Un uomo alla guida di una Smart sarebbe uscito dall’auto, avrebbe sparato a Kovacevic al ginocchio e poi sarebbe fuggito. L’ex calciatore, 46 anni, stava uscendo dalla sua abitazione: al sito OnSports Kovacevic ha spiegato: «Ho visto un uomo scendere da una macchina con la pistola puntata. È venuto verso di me, mi sono istintivamente piegato alla mia destra, lui mi ha sparato è risalito in macchina ed è fuggito».

Secondo quanto riferisce Metro, una Smart come quella usata per l’agguato sarebbe stata trovata poco dopo incendiata non lontano da Glyfada e dall’abitazione di Kovacevic. Secondo l’agenzia di stampa Ana, la ferita di Kovacevic potrebbe anche essere stata provocata solo dalla caduta a terra dopo gli spari. Corriere.it

