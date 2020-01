Il Giudice Sportivo ha preso la sua decisione sui cori dei laziali contro Balotelli

Era tra le decisioni del Giudice Sportivo più attese, quella sui cori contro Mario Balotelli che sono stati effettuati nel corso di Brescia-Lazio. L’organo giuridico ha deliberato una ammenda di 20.000 euro nei confronti della Lazio, “per avere, i suoi sostenitori, al 21° e al 29° del primo tempo, intonato un coro di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, oltre ad un coro insultante nei confronti del medesimo calciatore al 21° e al 29° ed al 42° del primo tempo, che portava il Direttore di Gara, al 30° del primo tempo, ad interrompere il gioco per far effettuare l’annuncio volto alla cessazione del suddetto coro discriminatorio. Dispone altresì, a cura della procura federale, la trasmissione di maggiori elementi di dettaglio, sia per quanto riguarda l’effettivo posizionamento (settore o sotto settore) prevalentemente occupato nelle gare casalinghe in base alle risultanze degli organi preposti all’ordine ed alla sicurezza pubblica, dei sostenitori nel cui ambito si collocavano i responsabili di tale coro, sia circa la fattiva collaborazione della società Lazio nell’individuazione dei soggetti coinvolti in tale manifestazione discriminatoria, ai fini dell’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti da parte di questo giudice in ordine all’accaduto, e in ogni caso anche in relazione alla valutazione dell’eventuale recidiva.

