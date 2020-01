La Repubblica | Balotelli, la Procura ha sentito i “buu”, la Lazio rischia 2 partite senza curva

Mario Balotelli si era sfogato sui social prendendosela con i tifosi laziali: “Vi dovete vergognare”. Ora gli ululati razzisti, che aveva sentito e segnalato all’arbitro Manganiello, sono finiti sul tavolo del Giudice sportivo. La procura federale infatti nella proprio relazione sull’incontro Brescia-Lazio ha dedicato una parte corposa a quei cori: un resoconto molto dettagliato, con un elemento non trascurabile. I cori infatti sono stati ascoltati da tutti e tre i delegati della procura presenti al Rigamonti: per questo il Giudice sportivo oggi dovrà dedurre che il criterio della percettibilità dei “buu” sia stato ampiamente soddisfatto.

Per la Lazio può significare la chiusura di un settore della Curva nord per due gare di campionato: la società infatti aveva una squalifica pendente con sospensiva di 12 mesi dallo scorso 29 aprile, quando furoni insultati con cori discriminatori Kessié e Bakayoko in Coppa Italia. E i precedenti dicono che il cambio di competizione non evita la squalifica. Il Giudice Mastrandrea ha però un problema: il fatto è avvenuto in trasferta, quindi non riguarda la Curva nord. Ma anche in questo caso esistono precedenti che identificano curva e settore ospiti.

