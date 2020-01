Lo Monaco: “Papu Gomez? Lo vedrei bene alla Lazio”

Il Dirigente del Catania Pietro Lo Monaco, ha parlato ai microfoni di Itasportpress del Papu Gomez, che sta facendo le fortune dell’Atalanta: “Gasperini gli ha trovato una collocazione particolare portandolo all’interno del campo dove esprime tutto il suo talento. Papu però ha fatto male a non andare in un club importante nel suo momento migliore. Oggi sta avendo una consacrazione importante e l’Atalanta dovrebbe ringraziare il mio Catania che ancora oggi vanta una percentuale effettiva sulla futura vendita di Alejandro Gomez pari al 30%.

Io lo vedrei bene al Milan, alla Roma o alla Lazio, ma oggi visto l’espressione di gioco dell’Atalanta farebbe bene a restare a Bergamo. La Dea non è seconda a questi grandi club e Gasperini si sta dimostrando di primissimo livello. Faccio i complimenti al presidente Percassi perchè l’Atalanta è una società che ha pochi eguali in Serie A e in Italia. Gasperini volevo portarlo a Catania dopo aver visto il suo Crotone al Cibali. Eravamo in Serie B e in quella partita ci mise in grossissime difficoltà. Ha capacità di fare esprimere calcio serio e importante come pochi” ha concluso”.

