Microblading, fai un regalo che sicuramente piacerà a tua moglie: SCOPRI COME

Microblading e un trattamento che fa parte del trucco permanente ma è molto più preciso: viene eseguito con un macchinario manuale che consente di disegnare le linee delle sopracciglia in modo efficace, andando a correggere eventuali difetti. Grazie al microblading oggi è possibile avere arcate sopraccigliari sempre al top per sopracciglia folte, lineari e belle da vedere. Cristina Stanciu insegna il trucco permanente e il microblading nelle scuole regionali di estetica di Albano e Pomezia. La potete trovare operativa preso lo studio di Ariccia e Pomezia (cell. 348.3806597) oppure cliccando sul banner per visitare il suo profilo Facebook.

