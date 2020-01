Napoli, seduta tecnico tattica in vista del match contro la Lazio. Differenziato per Koulibaly

Il Napoli ha svolto una seduta di allenamento mattutina in vista del match di sabato alle 18:00 contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. La squadra ha svolto esercitazioni di posizionamento in campo e seduta tecnico tattica. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla e partitina a campo ridotto. Allenamento in palestra per Ghoulam, lavoro personalizzato per Koulibaly e terapie per Maksimovic. Younes non si è allenato per la febbre.

sscnapoli.it

