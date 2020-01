Presentato il francobollo in occasione dei 120 anni di storia biancoceleste – FOTO

Come era già stato anticipato e come da programma del Ministero dello Sviluppo Economico prendono il via le emissioni filateliche 2020. La prima uscita riguarderà la S.S. Lazio, in occasione dell’anniversario della sua fondazione, ben 120 anni di storia. Durante la serata di oggi a Castel Sant’Angelo è stato presentato il francobollo speciale. La vignetta riproduce, in alto, il logo della S.S. Lazio e un pallone di calcio che lascia una scia nella sua corsa; al centro il numero 120, ad indicare gli anni trascorsi dalla fondazione della Società.

