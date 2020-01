120 anni Lazio, Peruzzi: “Questa Lazio non molla mai”

Angelo Peruzzi, club manager biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky.

“Una location bellissima, siamo in un buon momento e festeggiamo una storia lunghissima. La Lazio ha un percorso ultracentenario, siamo contenti anche perché nel prossimo mese giocheremo spesso in casa, sperando nel solito supporto dei tifosi anche all’Olimpico. La Lazio, come i suoi sostenitori, non molla mai. Questo gruppo è unito, c’è voglia di scherzare e stare insieme anche fuori dal campo. Così si possono raggiungere grandi obiettivi”.

sslazio.it

