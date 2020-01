120 ANNI | Virginia Raggi: “Celebriamo la prima squadra della Capitale”

All’evento organizzato per i 120 anni della società biancoceleste a Castel Sant’Angelo è arrivata anche la Sindaca di Roma Virginia Raggi. Dopo i saluti con il Presidente Lotito e la Società ecco le sue parole ai microfoni di Lazio Style Radio: “Un caro saluto ai tifosi della Lazio, non faccio gli auguri prima di mezzanotte. Questo è un anniversario molto importante, ho nel cuore questa città, la più bella di tutte. Mi sono ritagliata qualche ora dal lavoro per festeggiare i120 anni della Società”.

La Sindaca fa gli auguri alla società esprimendo il suo pensiero: “120 anni meritano una riflessione. Ringrazio tutti, dirigenza e giocatori, per essere qui. Tifosi compresi, che stanno aspettando la mezzanotte a Piazza della Libertà. Siamo raccolti qui per celebrare un anniversario importantissimo. Il 9 gennaio del 1900 nasceva la prima squadra della Capitale, dobbiamo dirlo. Nasceva a Piazza della Libertà, dove ogni anno i tifosi si ritrovano per festeggiare un momento. La Lazio ha una storia particolare, ha attraversato momenti difficili e meno difficili. Ci sono stati anche gli scudetti, uno l’ho vissuto anche io ed è stata una grandissima emozione. Ci sono anni migliori e anni in cui si rallenta un po’. Quest’anno ci sta portando una serie di successi. Abbiamo visto belle partita e grandi vittorie. Con il presidente Lotito abbiamo avuto la possibilità di incontrarci a luglio, quando la Lazio ha conquistato la Coppa Italia abbiamo vissuto un bellissimo momento in Campidoglio, la casa di tutti i romani. Ora siamo reduci da un’altra vittoria importante, quella della Supercoppa. Il campionato…non si dice, ma ci sta dando qualche soddisfazione. Questa stagione è iniziata con il piede giusto. Io, come sindaco di Roma, non posso che augurarmi il meglio. Auguri doppi, per l’anniversario e per futuri grandi successi.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’