Buon compleanno Leiva, il predestinato nato lo stesso giorno della Lazio

Nasce in Brasile il 9 gennaio del 1987, cresce nelle giovanili del Gremio, si afferma con il Liverpool e approda poi nella capitale. Lucas Leiva lascia i Reds dopo 10 anni ed arriva alla Lazio il 18 luglio del 2017. Chiamato a sostituire Lucas Biglia in partenza per Milano, sponda rossonera, il centrocampista in poco tempo riesce a fare molto meglio del milanista, vincendo già al suo esordio la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Subito in questa gara aveva incantato il pubblico laziale: tecnica, intelligenza ed eleganza. Il suo primo intervento su Cuadrado fece innamorare i sostenitori laziali e da lì è nato un sentimento destinato a crescere. In tre stagioni ha collezionato tre trofei…e se il ruolo gli imponeva di sostituire il partente Biglia, ha superato di gran lunga le aspettative. Con la Lazio ha vinto due volte la Supercoppa Italiana contro i campioni d’Italia della Juve ed una Coppa Italia contro l’Atalanta, ottimo bottino per un giocatore che si è preso subito il posto da titolare, diventando una delle pedine più importanti dello scacchiere di mister Inzaghi. Mai una parola fuori posto e mai una prestazione sotto la sufficienza: è il re del centrocampo laziale, abile nei contrasti, intelligente nelle giocate ed esperto nella gestione. E’ uno di quei giocatori che qualsiasi allenatore vorrebbe avere in rosa, così come ogni compagno vorrebbe al fianco ed ogni tifoso in campo.

Un giocatore così non poteva non nascere il 9 gennaio: un giorno speciale per il Lucas speciale, buon compleanno Leiva!

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’