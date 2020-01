CdS | Lazio 120, una notte da sogno

Uno spettacolo di luci, fasci biancocelesti, a illuminare ponte Sant’Angelo e il Castello. A poco più di due chilometri da Piazza della Libertà, sulla sponda destra del Tevere, dove nacque la Lazio il 9 gennaio 1900. Centoventi anni di storia del club biancoceleste dentro la storia, suggestiva e attraente, di Roma. Un compleanno così fashion non si era mai visto. Il Mausoleo di Adriano conquistato, almeno per una notte, dall’imperatore Claudio, accompagnato dal presidente federale Gravina, dal vicepresidente Sibilia, dalla sindaca Raggi, da Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e braccio destro di Berlusconi. Qui si sono riuniti per brindare al compleanno dell’aquila, in volo da centoventi anni e di nuovo splendente come ai bei tempi.

IN VOLO

Lotito, a fare gli onori di casa, è arrivato tra i primissimi. Festa privata ed esclusiva, come le immagini diffuse dai canali ufficiali e le foto di gruppo davanti alle sei coppe vinte sotto l’attuale gestione, portate a Castel Sant’Angelo. Lotito ha risanato e garantito il futuro. Ora sta cercando di aumentare il senso di appartenenza, gratificare e responsabilizzare ancora di più i suoi giocatori facendogli avvertire il peso delle aspettative. Li ha portati dentro la stagione dei doveri e dei risultati. Sono arrivate 9 vittorie di fila in campionato e il successo a Riyad nella finale di Supercoppa. “E’ un momento magico, ma bisogna restare con i piedi per terra” ha sospirato Giancarlo Inzaghi, accanto a suo figlio, mister Simone.

FUTURO

E’ stato un volo faticoso e avventuroso dal 2004, gli ultimi quindici anni percorsi da Lotito in crescita esponenziale dopo aver risanato i conti e restituendo una stabilità mai avuta alla società, come ha ricordato nell’intervista concessa a Sky Sport per lo speciale dedicato ai 120 anni. “Credo di aver fatto cose che probabilmente non sarei in grado di ripetere oggi. Dissi di aver preso una squadra al funerale e di averla portata in una condizione di coma irreversibile che puntavo a far diventare reversibile. Questa è una società che non ha mai avuto un proprietario, in alcuni casi c’era addirittura il problema delle trasferte. In passato alcuni tifosi hanno poi interpretato male quel ruolo sentendosi in diritto di decidere le cose della società. Questo perché effettivamente in passato sono stati in qualche maniera coinvolti. Amo definirmi un presidente tifoso e non un tifoso presidente, proprio perché ho sempre cercato di mantenere in piedi un sistema che avesse la responsabilità della conduzione. Gestisco anche negli interessi degli altri, quindi non posso fare come la cicala che oggi esiste e domani no. Questa società la devo tramandare, spero che un domani sia mio figlio a proseguire nel percorso, ma devo fare in modo che tutti coloro che si identificano con questi colori abbiano la certezza di un futuro”. Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’