CdS | Lazio-Napoli, Lulic può farcela ma si teme per Correa: oggi i test

Non c’è tanto tempo per brindare ai 120 anni di storia, è tempo di tornare a correre e sudare. Si riparte oggi alle 11 a Formello, Inzaghi dovrà contare i disponibili per la gara contro il Napoli e capire chi potrà scendere in campo dal primo minuto. Sabato è sempre più vicino e bisognerà capire le condizioni di Correa e Lulic, due titolari inamovibili che serviranno assolutamente per il match contro i partenopei. Per il capitano la risonanza magnetica eseguita martedì ha escluso lesioni e/o l’interessamento dei legamenti. Il dolore era diminuito e Senad è rimasto a riposo, come previsto, anche ieri. Oggi Senad tornerà in campo e si attenderà l’esito del test per capire fino in fondo la sua disponibilità.

DUBBIO

Meno ottimismo invece per la situazione del Tucu Correa. L’allarme era già partito negli spogliatoi del Rigamonti a Brescia, facendo scattare la preoccupazione di Inzaghi. Si era parlato di affaticamento al polpaccio, nessuna lesione o stiramento. La zona però è delicata, la stessa che aveva impedito a Cataldi di giocare dal primo minuto con il Brescia. Anche Correa verrà sottoposto a un test di valutazione e ora non ci si può sbilanciare, ma la Lazio non è nelle condizioni di rischiare infortuni seri e Inzaghi ha preso in questa stagione a scegliere con prudenza. Memore di quanto già successo nelle passate stagioni, il mister non ha intenzione di forzare alcun recupero e ad oggi probabilmente si sceglierà Caicedo da affiancare a Immobile. Il test svelerà le condizioni del Tucu, se può giocare o meno, se potrà essere almeno portato in panchina per essere sganciato nell’ultima mezz’ora.

I CAMBI

Anche Jony si è fermato per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia. Ieri è rimasto fermo. Non è stato sottoposto a esami di controllo. Questa mattina potrebbe a sorpresa tentare di scendere in campo e provare ad allenarsi. Stesso discorso per Adam Marusic. Il montenegrino da due giorni non si allena per fastidi muscolari al quadricipite: fa parte del gruppetto dei giocatori da sottoporre al test. Cataldi è tornato ad allenarsi dopo un altro giorno di riposo e ha svolto quasi tutto l’allenamento. Anche Danilo e Radu, dopo la trasferta di Brescia, sono entrati in diffida. L’allarme cartellini gialli, recuperati dopo le squalifiche Leiva e Luis Alberto, riguarda quattro giocatori. Restano in diffida anche Lulic e Acerbi.

