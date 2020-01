CENTOVENTI ANNI | Giordano: “Alla Lazio mi sono formato in tutto. Questa squadra è sulla strada buonissima”

Continuano i festeggiamenti in casa Lazio per l’anniversario dei 120 anni di storia. Nel corso della mattinata ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il bomber Bruno Giordano: “Alla Lazio mi sono formato in tutto e per tutto sia da calciatore che da uomo. Grazie alla Lazio che è una famiglia che sempre chiunque a braccia aperte. Mi viene in mente io piccolo in un prato verde durante un pomeriggio del 1969 quando andai a fare un provino, poi crescendo ricordo lo Scudetto della grande Lazio del ’74, il mio esordio, c’è tanto della mia vita. La Lazio può sognare, poi se saranno bravi verranno messi alla pari delle altre Lazio perchè ci sono state ultimamente squadre, come quella di Pioli, che sono state accostate e poi purtroppo sono arrivati terzi e non primi. Saranno sempre i risultati a determinare una squadra piuttosto di un’altra. Questa Lazio è sulla strada non buona, ma buonissima, dipende da loro, ma anche dagli avversari importanti che ha avanti“.

