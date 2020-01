CENTOVENTI ANNI | Wilson: “Questa Lazio ha delle analogie con la mia. Maestrelli figura paterna, Inzaghi fraterna”

120 anni di storia culminati con due storici Scudetti, il primo dei quali conquistato da una squadra atipica, ma perfetta, divisa in allenamento e compatta più che in campo la domenica. A ripercorrere quei magici momenti, attraverso i microfoni di Sky Sport, ci ha pensato il capitano di quella Lazio Pino Wilson: “Nella storia della Lazio ci sono stati vari eventi che hanno rappresentato la Polisportiva nel modo migliore. Ovviamente per quello che riguarda la sezione calcio il primo Scudetto è sempre come il primo amore ed è normale che a distanza di tanti anni ci si renda conto di quello che abbiamo fatto, ma sempre in virtù di quello che può essere il rapporto con la tifoseria che ancora oggi a distanza di molti lustri è ancora attaccata a noi. Tra la mia Lazio e quella di oggi c’è qualche analogia perchè anche la squadra di oggi è partita per un obiettivo che non è quello dello Scudetto ed invece si è ritrovata ad avere pochi punti di distanza rispetto alle due che ci precedono, Juventus ed Inter. Non vedo per quale motivo non si debba sognare, è chiaro per il momento si pensi al primo obiettivo che è la Champions, ma non vedo ragione per disdegnare qualche sogno dal momento che la squadra c’è. Ha un’analogia con noi perchè il rapporto tra allenatore e gruppo è simile a quello che avevamo noi con Tommaso Maestrelli. Come ho sempre detto Tommaso era una figura paterna, mentre Inzaghi è probabilmente una figura fraterna. L’auguro che si può fare alla Lazio è quello di coronare un sogno che ad inizio stagione nessuno aveva in mente. Arrivare fino in fondo e giocarsela è già un attestato di stima nei confronti della società attuale, dei giocatori e dell’allenatore. È molto difficile perchè abbiamo delle pretendenti che sono forti, però il calcio qualche sorpresa te la regala”.

