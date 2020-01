Cragnotti: “Lotito ottimo dirigente d’azienda. Mi auguro la Lazio continui così”

È sempre il 9 gennaio, varia solo l’anno di nascita. La Lazio e Sergio Cragnotti sono legate a doppio filo. L’ex presidente biancoceleste che riportò le aquile alle vette del calcio italiano ed europeo che oggi spegne ottanta candeline ha parlato, ai microfoni di Radio Sportiva, del passato e del presente della società capitolina: “La Lazio è una formazione che vive un momento di grande euforia, mi auguro che continui così: sicuramente il campionato è molto più combattuto, sarà un bel duello e speriamo che questa forma fisica dei ragazzi di Inzaghi non si interrompa. Ci sono grandi club che hanno ha disposizione grandi risorse, dunque si tratta di una lotta non alla pari, ma la Lazio si sta facendo valere. La nostra Lazio aveva grandi campioni come Mancini, Veron e Mihajlovic, dava più spettacolo. Quella di oggi è una compagine buona con ottimi elementi che gioca in maniera compatta. Inzaghi fa parte di quel gruppo, lo acquistai dal Piacenza per la cifra di 25 miliardi. Simone era un uomo sul quale la società aveva fiducia e oggi è divenuto un elementi molto importante. Eriksson delle volte diceva di Inzaghi che negli spogliatoi aveva un’interpretazione molto tecnica, queste caratteristiche sono sempre state sue. Ritengo che ad oggi servano grandi mezzi finanziari per arrivare lontano in Europa e ciò è dimostrato dagli investimenti di Inter e Juventus. Lotito si sta facendo rispettare dato che è è un ottimo dirigente d’azienda che sta cogliendo i frutti dei suoi investimenti e il suo lavoro, anche fisico, nella gestione di questa società“.

