FORMELLO- Lulic e Jony presenti, Correa ancora non si vede

Una giornata magica con cento venti anni da festeggiare, ma non solo. Dopo la festa di ieri sera Castel Sant’Angelo la squadra si è ritrovata questa mattina a Formello per continuare a preparare la sfida di Sabato con il Napoli. Una mattina intensa in cui non si è visto ancora una volta Correa e nella quale sono andate in scena le prove tattiche con ancora alcuni ballottaggi da sciogliere: in difesa si contendono una maglia Patric e Luiz Felipe, in mediana rientreranno gli squalificati Lucas Leiva e Luis Alberto andando a ricomporre il quintetto titolare con Lulic recuperato, mentre in avanti Caicedo sostituirà il Tucu affiancando Immobile. Poco più di quarantotto ore e si torna in campo con la speranza di ricevere buone notizie e sciogliere dubbi nella rifinitura di domani.

