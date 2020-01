La S.S. Lazio atletica leggera inaugura tre leggii in Piazza della Libertà | FOTO&VIDEO

Non si fermano i festeggiamenti per i 120 anni della Lazio. Un giorno magico per tutte le sezioni della Polisportiva come testimoniato dall’ atletica leggera che a Piazza della Libertà, culla del club laziale, sta inaugurando alcuni leggii permanenti (in italiano ed inglese con un qr code per accedere online ad informazioni maggiormente dettagliate) riproducibili la storia ultra centenaria della società romana.

Visualizza questo post su Instagram Scopertura dei leggii #Lazio #laziopress #cxxlazio #Lazio120th Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it) in data: 9 Gen 2020 alle ore 6:52 PST

