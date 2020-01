Napoli, Allan avvisa la Lazio: “Bisognerà lottare e soffrire, ma faremo la nostra gara”

La Lazio festeggia il suo anniversario, ma non dimentica gli impegni e gli obiettivi del campo che recitano Champions League con un occhio alla vetta. Sabato alle 18 arriva il Napoli in uno scontro fondamentale per ambo le compagini. Della sfida dell’Olimpico, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato il centrocampista partenopeo Allan: “Sabato avremo una sfida molto complicata contro una Lazio in ottima forma. Siamo consapevoli di giocare in un clima molto carico con un avversario lanciato verso la vetta. Bisognerà combattere e soffrire, ma possiamo disputare la nostra gara attraverso la concentrazione ed i nostri valori. Non pensiamo a una match che possa aiutarci per accorciare sulla zona Champions League. Adesso siamo chiamati a pensare a gara per gara, senza guardare la distanza dalle altre”.

