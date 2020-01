Napoli, Manolas: “Lazio? Squadra forte ma andiamo a Roma per vincere”

Kostas Manolas, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida di sabato contro la Lazio: “Uscire dal momento complicato? Vincendo. Contro la Lazio sarà una gara difficile, ma ce la metteremo tutta. Con la Roma ho giocato non so quanto derby, la Lazio è una squadra forte, ha lo stesso gruppo da anni. Sta facendo un campionatostraordinario. Noi andiamo lì per combattere e vincere. Ciro Immobile? Sta facendo un grande campionato, come ha sempre fatto. Sa fare gol, in questo momento meglio di tutti. E’ un avversario tosto, ma io scenderò in campo per dare il massimo e vincere”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’