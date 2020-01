Nasce il Lazio Club Montecitorio, Lotito: ” Ciro Immobile è il più grande rappresentante del popolo” | FOTO

Continua la fitta rete di impegni della società biancoceleste per la celebrazione dei 120 anni della società. Dopo il Premio Bigiarelli è ora la volta della nascita del Lazio Club Montecitorio, un evento importante nel corso del quale ha preso la parola il Presidente del nuovo Club, l’On. Trancassini: “Il logo che abbiamo adottato è l’aula del Parlamento vista da dietro la presidenza che è come una curva su cui abbiamo montato una delle più belle coreografie del nostro pubblico per ribadire la centralità della Lazio e del magnifico pubblico. Questo Lazio Club deve essere un modo per incontrarci, indipendentemente dalle appartenenze politiche è un modo per vivere un momento di serenità e ribadire la passione e l’amore per questa squadra ci accomuna. Siamo da sempre convinti che essere tifosi della Lazio significa essere altro. Non so quanto questo sia vero, ma lo pensiamo tutti e siamo convinti che questa squadra sia meravigliosa e sia molto bello amare questa squadra e questi colori Sono particolarmente contento di essere chiamato a ricoprire il ruolo di Presidente, faremo una serie di iniziative, organizzeremo a breve una trasferta, faremo degli incontri e troveremo il modo di fare qualcosa non solo di bello e di pulito, ma anche di importante. Sono particolarmente felice che a questo battesimo sia presente il Presidente Lotito che ringrazio non solo per la presenza, ma anche per tutto quello che sta facendo perchè oggi la Lazio è guardata da tutti come una squadra sana, molto forte, dai valori importanti, dall’onestà e dal fatto che con piccoli passi ha scalato tutte le classifiche. L’augurio che ci facciamo è che scali anche l’ultimo gradino e quest’anno ci regali un sogno. Quello che ci ha regalato Lotito è comunque moltissimo ed io sono onorato e contento della sua presenza e sono contento per quello che fa per la mia squadra”. È stata poi la volta del vicepresidente, l’On. Mancini: “Mi hanno subito detto: «Dovete rifare il Lazio Club che ci manca», lo abbiamo fatto per la Lazio, per noi e soprattutto per i tanti dipendenti del palazzo con cui ora ci sentiamo accomunati per l’appartenenza al Club che poi darà vita ad un’ attività sociale in sintonia con lo spirito della società, ossia fare sport, ma anche aggregazione, secondo principi, valori e la correttezza che ci contraddistingue. Questo Club aderisce allo spirito della Lazio che sta ricostruendo la propria immagine. È un momento molto felice per tutti noi”.

Oltre ai rappresentanti del nuovo Club biancoceleste ha parlato il presidente Claudio Lotito: “La Lazio è da 120 anni un punto di riferimento della storia di Roma. Castel Sant’Angelo è un punto che coniuga un po’ gli elementi del nostro essere laziali. Io amo dire che noi oltre ad allenare il fisico alleniamo la mente e cerchiamo e lo spirito. Essere laziali, come diceva il presidente del Club significa avere uno stile di vita, sposare i valori dello sport, il metodo della trasparenza della propria gestione e lo spirito di gruppo. Questo è fondamentale perchè soprattutto nel calcio abbiamo assistito a situazione che negli anni hanno penalizzato enormemente per risultati non basati sul metodo. Noi vogliamo invece vogliamo combattere sul campo e nella vita di tutti i giorni all’insegna di questi valori perchè il calcio con il suo alto valore mediatico ha una grande responsabilità, ossia quella di trasmettere degli esempi soprattutto i giovani che dovranno crescere all’insegna di questi valori. Vogliamo essere identificati come laziali proprio per questi motivi ed anche per i risultati sportivi. Spero che questa squadra che ha consentito a tutti di riprendere a sognare riuscirà a trasformare i sogni in realtà. La società impiega qualsiasi cosa pur di mettere nella condizione di avere l’orgoglio dell’appartenenza. Noi oggi qui stiamo dimostrando che c’è un gruppo di persone che ha sposato un’idea, una passione intorno alla quale c’è la volontà di aggregare persone che hanno la stessa identità interiore di vedute e con cui intraprendere un discorso sportivo con, come detto, dei riverberi nella società civile proprio per dimostrare che non tutte le squadre sono uguali, non tutti i tifosi sono uguali proprio perchè siamo stati insigniti del ruolo di ente morale abbiamo una responsabilità in più che dobbiamo dimostrare quotidianamente attraverso le nostre azioni. Io sono con orgoglio qui oggi perchè ieri eravamo nel tempio della storia di Roma ed oggi siamo nel tempio della rappresentanza del popolo e noi vogliamo essere il linguaggio del popolo. Ho detto l’altro giorno che il più grande rappresentante del popolo è Ciro Immobile proprio per il suo modo di essere disincantato, trasparente, pulito, come i colori biancocelesti della Lazio. Con il sacrificio, con il suo m odo di essere autentico riesce a dimostrare al meglio la rappresentanza del popolo. Qui è fondamentale ci siamo perchè vogliamo interpretare i valori del popolo italiano aldilà degli steccati di carattere politico. I valori prescindono dalle ideologie. Vorrei che la ricostruzione di questo Club consentisse di assumere quella responsabilità del superamento dei condizionamenti ideologici per far proprio l’aspetto valoriale che incarna la Lazio e cercare di diffonderla non come un fatto corporativo, ma di identità, di rappresentanza autentica. Questo è un grande segnale che capita in un giorno non scelto a caso come il compleanno della Lazio. I fondatori della Lazio hanno lasciato una grande testimonianza. La Lazio è una delle poche associazioni che ha diritto di deporre la corona d’alloro all’Altare della Patria, cosa che abbiamo fatto circa due anni fa, proprio per il sangue dato dagli atleti della Lazio per questo spirito di sacrifico, sociale, di servizio

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’