Petkovic: “Tanti auguri Lazio, mi sei rimasta nel cuore”

Ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Vladimir Petkovic ha ripercorso il suo anno e mezzo alla guida della Lazio: “È stato un periodo emozionante e felice. Abbiamo vinto un trofeo storico, di grande importanza. Mi sono reso conto con il tempo di ciò che avevamo fatto. La festa che ci è stata dopo è indimenticabile, qualcosa che porterò sempre con me come l’immagine con Olympia sotto la curva nord. Quel percorso in coppa è stato unico, dalla vittoria con il Siena a quella con la Juve. Abbiamo avuto forza e fortuna. Guardo ancora la Lazio quando ho tempo, sarà sempre parte di me. Vedere le immagini dei 120 anni mi ha fatto gioire”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo