Premio Bigiarelli, Franco Chimenti: “Lazio Polisportiva geniale, la squadra di calcio le dà lustro”

Franco Chimenti, ex Presidente della Lazio, attualmente Presidente della Federazione Italiana Golf e Vice Presidente Vicario del CONI, ha parlato durante la cerimonia del Premio Bigiarelli 2020: “Vi porto il saluto di Malagó che è a Losanna. La maggior parte di voi sa che sono totalmente laziale e molto di voi sono volti noti. Ci sono tanti rappresentati di una Polisportiva geniale che racchiude tante discipline fra cui la società di calcio che dà lustro e non poteva arrivare questo compleanno nel momento migliore. Voglio ringraziare tutti i nostri dirigenti per i risultati raggiunti, mi è piaciuto Inzaghi che ha detto che la Lazio può ambire allo scudetto. Andiamo a festeggiare insieme una storia gloriosa. Voglio fare i miei ringraziamenti al Presidente Antonio Buccioni che è una persona di sentimenti assoluti. Voglio fare i complimenti a Peruzzi e Tare che sono due dirigenti di livello assoluto, Wilson e Oddi che sono due eroi del primo scudetto, l’amico scomparso Felice Pulici, il bomber Giordano e anche Manzini che ho portato io alla Lazio quando ero Presidente. Fatemi salutare anche due personaggi che hanno cambiato la storia come Tommaso Maestrelli e Giorgio Chinaglia. La Lazio appartiene alla storia di questo paese”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’