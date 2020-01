Premio Bigiarelli, Lotito: “Vorrei trasformare i sogni in realtà. Gli obiettivi non vanno proclamati, ma raggiunti”

Nel corso della celebrazione per il Premio Bigiarelli ha parlato anche il presidente della Lazio Claudio Lotito: “Questa notte abbiamo fatto una manifestazione a Castel Sant’Angelo. Abbiamo scelto questa location perchè vogliamo dimostrare che siamo la prima squadra della Capitale e che nessuno se ne deve dimenticare. C’era anche il simbolo dell’aquila, simbolo di orgoglio, forza, fierezza, di chi decide il proprio destino. Nei tempi passati c’è stato qualche periodo difficile ma noi siamo la Lazio e dobbiamo essere rispettati da tutti. Otteniamo successi con merito in tutte le discipline, senza cercare vie più brevi. Noi ci siamo e ci saremo come fanno vedere oggi i nostri 120 anni di storia, traguardo che in pochi possono vantare. Il nostro ruolo poi ci vede portare avanti ogni giorno con orgoglio i nostri valori che promuovono il rispetto e il merito. Siamo portatori di un esempio, i valori dello sport. Lo dobbiamo dimostrare giorno dopo giorno, diventando una famiglia coesa nella vittoria e nella sconfitta. Possiamo generare le condizioni per farla diventare sempre più grande e credibile capace di rappresentare tutti quelli che si identificano nei suoi valori principali per raggiungere gli obiettivi. Tutti insieme è possibile farlo”.

Il presidente è poi intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti: “Il calcio non è un gioco individuale, ma di squadra. Si vince tutti insieme ed attraverso il lavoro di tutti, dal magazziniere alla società, si raggiungono i risultati. Mi auguro permanga questo spirito di gruppo e di unità che permetta a tutti i tifosi laziali di poter sognare. Non sono sorpreso, sono un pragmatico, a me interessa riportare la possibilità ai tifosi laziali di sognare sperando di poter tramutare i sogni in realtà. C’è stata una presa di coscienza delle qualità e potenzialità, del fatto di essere in un gruppo e la forza del gruppo esiste perchè ci sono i singoli i quali a loro volta esistono grazie al gruppo. Fino ad ora non si è fatto che dare voce alle potenzialità esistenti. Mi auguro continui ad esserci questo spirito di gruppo e questa determinazione. I risultati si ottengono solo se ci sono anche questi elementi, non si tratta solo di un’investimento economico . Ci siamo scontrati con squadre che fatturano cinque volte quello che fattura la Lazio, ma quello che conta è avere il collante della motivazione, della determinazione, della ferocia agonistica e di raggiungere gli obiettivi. Io non parlo di obiettivi, gli obiettivi non devono essere proclamati, devono essere raggiunti. Il desiderio del presidente Lotito è quello di trasformare i sogni in realtà“.

