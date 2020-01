Premio Bigiarelli | Premiati Lotito, Tare e Parolo

Nel corso della celebrazione del Premio Bigiarelli sono stati premiati per la società biancoceleste il presidente Claudio Lotito e il Direttore Sportivo Igli Tare che ha dichiarato: “Sono fiero di essere laziale e di far parte di questa straordinaria famiglia”. Onorificenze per membri della società, ma non solo”. Tra i premiati infatti anche un senatore biancoceleste che veste l’aquila sul petto dal 2014, ossia Marco Parolo.

