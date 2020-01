SOCIAL | 120 anni Lazio: dalla società ai giocatori, ecco tutti gli auguri | FOTO&VIDEO

Finalmente il grande giorno è arrivato: 9 gennaio, tanti auguri Lazio, 120 anni di storia biancoceleste. La società biancoceleste ha voluto fare gli auguri tramite il proprio profilo Instagram attraverso un video che ripercorre tutti i grandi trionfi della Lazio. Oltre alla società, anche Danilo Cataldi, centrocampista biancoceleste, ha voluto fare gli auguri alla Lazio attraverso un post sempre su Instagram, accompagnato dal messaggio: “Sono 120 anni. Più di una semplice squadra. Più di una società, una tifoseria, un gruppo. Più di qualsiasi sentimento spiegabile a parole. L’emozione di combattere per questi colori e per questo popolo, la sensazione unica della vittoria con questa maglia, l’ambizione di un percorso sempre più entusiasmante. I brividi di un gol sotto la Nord, di un trofeo in biancoceleste, di una fede trasmessa di padre in figlio. L’orgoglio di farne parte, ogni giorno di più, sempre al massimo. Tanti auguri, Lazio nostra!”.

