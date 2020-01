Tare: “Abbiamo vinto tante battaglie ma dobbiamo ancora vincere la guerra: la qualificazione in Champions League”

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti a margine dell’evento al Salone d’Onore del CONI per la consegna del Premio Bigiarelli 2020, in occasione del compleanno della Lazio: “Speriamo di vivere altri 120 anni! Stiamo vivendo un bel periodo, ma il rischio di perdere tutto quello che abbiamo costruito è dietro l’angolo. Dobbiamo essere bravi a rimanere con i piedi a terra e umili, lavorando come abbiamo fatto finora. Siamo solo a metà strada, tutto è bello, ma è una fotografia del momento: abbiamo vinto tante battaglie, ma dobbiamo vincere la guerra. Siamo consapevoli di aver fatto qualcosa di straordinario, ma siete solo voi che parlate di Scudetto. Sono discorsi che non ci riguardano, perché sognare è bello, ma io, da professionista, cammino con i piedi a terra, non volo. Vincere con il Napoli sarebbe battere una pretendente per i nostri traguardi e vincere contro una grande del campionato. L’obiettivo è la Champions League, lo abbiamo sempre detto dall’inizio dell’anno. Raggiunto questo, se ci troveremo a poche partite dalla fine a combattere per obiettivi più alti, non ci nasconderemo”.

