Un volo lungo 120 anni: auguri Lazio, la prima squadra della Capitale

Un Castel Sant’Angelo a tinte biancocelesti, le stesse che da 120 anni la fanno da padrone della Città Eterna. Era il 9 gennaio del 1900 quando a Piazza della Libertà nove ragazzi, spinti da un ideale comune e da un sentimento unitario, fondarono la S.S.Lazio, la più grande Polisportiva d’Europa. Innamorati dello sport e dei colori del cielo, Luigi Bigiarelli insieme a Giacomo Bigiarelli, Odoacre Aloisi, Alceste Grifoni, Galileo Massa, Arturo Balestrieri, Enrico Venier, Alberto Mesones e Giulio Lefevre diedero vita alla squadra che portò il calcio a Roma. Tra anni vincenti ed altri meno tranquilli, la storia ultracentenaria biancoceleste accompagna da generazioni i tifosi laziali: dalla nascita al primo scudetto, dalla C scongiurata al secondo tricolore fino all’ultima Supercoppa messa in bacheca meno di un mese fa, passando da Maestrelli, Chinaglia, Fascetti, Fiorini, Nesta, Signori, Klose, Inzaghi, Lulic e chiunque altro che, con orgoglio ha indossato la maglia con l’aquila sul petto. Una storia gloriosa, semplicemente una storia da Lazio.

Semplice – “Pensare a un volo lungo un secolo (e più) di padre in figlio”. Questo il coro intonato dalla Nord in occasione della vittoria nella stracittadina più importante di sempre, questo il sentimento laziale che va avanti di generazioni in generazioni. “Guardo in alto un’aquila che plana, la mia storia è la storia di Roma”, poche “semplici” frasi che descrivono al meglio il senso di appartenenza e di orgoglio che provano i sostenitori laziali e che, nel giro di poco tempo, trasmettono ad ogni loro beniamino e a chiunque indossi la maglia della Lazio, anche solo per poche stagioni. Oggi, 120 anni fa, non nacque solo una squadra, ma uno stile di vita caratterizzato dal “non mollare mai”, perché anche nelle battaglie più dure la Lazio, a testa alta come la sua Olympia, colleziona trofei e scrive quotidianamente capitoli splendidi di una storia ultracentenaria.

Auguri Lazio, “la più antica della Capitale, fatta solo di gente che vale”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’