Canigiani: “Per domani contiamo di arrivare a 40 mila spettatori. Prima del match verrà presentata la nuova maglia”

I giorni trascorrono veloci e già domani la Lazio è pronta a tornare in campo contro il Napoli con la volontà di non interrompere i sogni dei tifosi. Sarà un pomeriggio magico anche considerando i festeggiamenti per il 12o° anniversario dei biancocelesti. A fare il punto sulle iniziative in programma domani allo Stadio Olimpico ci ha pensato, attraverso le frequenze di Lazio Style Radio, il responsabile del marketing Marco Canigiani: ” Nella giornata di ieri per la sfida con il Napoli avevamo superato quota 30 mila spettatrore, adesso attendiamo un’impennata tra questa mattina e domani. Penso che seremo vicini alle 40 mila persone. Ricordiamo che i prezzi sono quelli di un big match ma comunque sempre molto popolari, si va da 30 euro in su. Ci sarà il servizio BusInsieme, mentre è stata riaperta la campagna abbonamenti, che andrà avanti fino a venerdì 17 gennaio alle ore 19:00. Per adesso i dati numeri sono positivi, ci auguriamo di arrivare dai mille abbonati in poi. Speriamo che poi confermino la propria presenza anche per la prossima stagione, così da poter contare su più abbonati già dall’estate. In vista del match di domani ci saranno sorprese, mentre tra poco a breve comunicheremo le date del tour della Supercoppa nei negozi. Domani, prima della sfida, ci sarà la presentazione della nuova maglia, e dunque vorrei invitare tutti ad arrivare prima allo stadio. Andrà in scena una fantastica coreografia della Curva Nord che celebrerà i 120 anni trascorsi. Per il libro è terminata la prima stampa, presto inizierà la seconda ristampa. È stato un grande successo, considerando che online per una settimana è stato il libro più venduto nel nostro Paese“.

