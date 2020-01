CdS | Lazio-Napoli, una sfida per pochi intimi

La Lazio torna all’Olimpico per la prima sfida del nuovo anno per provare a toccare quota 10 successi consecutivi contro il Napoli. Un match molto importante che vedrà però un Olimpico leggermente “vuoto”: secondo i dati delle vendite dovrebbero essere 30 mila i tifosi attesi nella zona del Foro Italico con la società che sperava di cavalcare meglio l’entusiasmo del momento. Una partita da sempre affascinante con la Curva Nord pronta a regalare una coreografia storica per i centoventi anni della società. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo