CdS | Rutelli: “Stadio? Ne servono due, ma sono pessimista su Tor di Valle”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Francesco Rutelli parla dello sport della capitale. Secondo lui lo sport è l’anima storica della città ed approfitta del compleanno della Lazio per dire che conserva con orgoglio il pimo stemma della squadra, che partì con i podisti ed è arrivata a questo traguardo. Sulla vicenda legata al nuovo stadio, l’ex sindaco afferma di volerne due, chiaramente in linea con la comunità urbana; per lui sarebbe un impulso sia per la competitività tra Lazio e Roma, che per l’economia della città. Su Tor di Valle però si dice pessimista perchè quando Cragnotti gli chiese consiglio, gli parlò di un’area pubblica: Tor Vergata”.

